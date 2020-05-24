Прогноз погоды на 25 мая: в Украине дальше дождливо, но немного потеплеет

Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет преимущественно дождливой. Только в восточных регионах сохранится сухая и солнечная погода. В то же время прохладнее всего будет на Львовщине и Буковине.

Найтепліше буде на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму. Попри ймовірні опади, стовпчики термометра там піднімуться до +18...+20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вітер буде з півночі, на Сході України – з південного сходу, невеликий, максимум помірний.

Атмосферний фронт, який вже зараз порядкує на Заході України, протягом доби пошириться східніше, тому в більшості областей 25 травня очікуються дощі,

– констатує українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві завтра очікуються дощі. Температура повітря у столиці не підніметься вище +14...+16 градусів.

Погода в містах України в понеділок, 25 травня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +14…+16

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +17…+19

Харків – +16…+18

Київ – +14…+16



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 25 травня, від Укргідрометцентру