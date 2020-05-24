Прогноз погоды на 25 мая: в Украине дальше дождливо, но немного потеплеет
Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет преимущественно дождливой. Только в восточных регионах сохранится сухая и солнечная погода. В то же время прохладнее всего будет на Львовщине и Буковине.
Найтепліше буде на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму. Попри ймовірні опади, стовпчики термометра там піднімуться до +18...+20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вітер буде з півночі, на Сході України – з південного сходу, невеликий, максимум помірний.
Атмосферний фронт, який вже зараз порядкує на Заході України, протягом доби пошириться східніше, тому в більшості областей 25 травня очікуються дощі,
– констатує українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві завтра очікуються дощі. Температура повітря у столиці не підніметься вище +14...+16 градусів.
Погода в містах України в понеділок, 25 травня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +14…+16
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +17…+19
Харків – +16…+18
Київ – +14…+16
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 25 травня, від Укргідрометцентру