Теплее всего будет на Юге. Воздух там прогреется до +7…+9 градусов.
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Средняя дневная температура на Западе составит 0...+2 градуса. Между тем, на Востоке прогнозируют легкий мороз. Столбики термометров опустятся там до -1 градуса.
В Киеве обещают 0...+2 градуса.
В большинстве областей прогнозируется мокрый снег с дождем. Насладиться солнцем могут только жители южных областей и Крыма.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что суббота станет приятной паузой между морозами. В то же время, уже на следующий день – 26 декабря – "минусовая" температура вернется в украинские города и села.
Диденко советует людям запастись теплой и удобной зимней обувью. Потому что погодные прихоти – уже не за горами.
Так, именно на Рождество, 25 декабря, температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов и перед воскресными составит от 2 мороза до 4 тепла,
– подчеркнула синоптик.
Погода в городах Украины 25 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Погода на 25 декабря / Фото Укргидрометцентр