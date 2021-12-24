Теплее всего будет на Юге. Воздух там прогреется до +7…+9 градусов.

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Средняя дневная температура на Западе составит 0...+2 градуса. Между тем, на Востоке прогнозируют легкий мороз. Столбики термометров опустятся там до -1 градуса.

В Киеве обещают 0...+2 градуса.

В большинстве областей прогнозируется мокрый снег с дождем. Насладиться солнцем могут только жители южных областей и Крыма.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что суббота станет приятной паузой между морозами. В то же время, уже на следующий день – 26 декабря – "минусовая" температура вернется в украинские города и села.

Диденко советует людям запастись теплой и удобной зимней обувью. Потому что погодные прихоти – уже не за горами.

Так, именно на Рождество, 25 декабря, температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов и перед воскресными составит от 2 мороза до 4 тепла,

– подчеркнула синоптик.

Погода в городах Украины 25 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2

Погода на 25 декабря / Фото Укргидрометцентр