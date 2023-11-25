Собственно мокрый снег будет падать в западных областях. Как отмечают синоптики, в основном будет облачно с прояснениями.

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Прогноз по регионам

Теплее всего будет на Юге Украины. Температура кое-где будет колебаться около 10 градусов по Цельсию. В Укргидрометцентре констатируют, что в соответствующих областях будут сильные дожди.

Похожей будет погодная ситуация на Востоке, однако температура в несколько раз будет холоднее, а осадки менее интенсивны. Синоптики отмечают, что дождь будет умеренным.

На Западе украинцам следует надеяться на небольшой мокрый снег. Отметки термометров в соответствующих регионах ниже нуля опустятся только ночью. Хотя, конечно, горные вершины Карпат будут покрыты настоящим снегом.

В то же время плюсовая температура без снега и других осадков будет на Севере и в Центре нашего государства. Однако на тепло надеяться не стоит – легкую куртку лучше не одевать.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду, в южной части местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

– пишут метеорологи.

Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем в центральных и восточных областях от 1 до 6 градусов тепла. А в южной части – ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем – от 4 до 9 градусов. В Крыму будет до 13 градусов Цельсия.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер ожидается юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по городам

Киев 0...+2

Ужгород +2...+4

Львов +1..+3

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +1...+3

Черновцы +1...+3

Хмельницкий +2...+4

Луцк 0...+2

Ровно 0...+2

Житомир -1...+1

Винница +2...+4

Одесса +6...+8

Николаев +5...+7

Херсон +6...+8

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +2...+4

Чернигов +1...+3

Сумы +1...+3

Полтава +2...+4

Днепр +3...+5

Запорожье +5...+7

Донецк +2…+4

Луганск +1...+3

Харьков +1...+3



Какая будет температура по Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра