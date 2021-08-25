Грозы не прогнозируют только на Западе Украины, а также в восточном и местами южном регионе. Температура воздуха изменится на несколько градусов – в большинстве регионов потеплеет.

Прогноз погоды в регионах Украины 26 августа

На Западе прогнозируют солнечную погоду без осадков. Такой же погоды следует ожидать в Харьковской области, Луганской, Донецкой, а также в Херсонской и в Симферополе.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что будет "синоптическая ситуация неустойчивой".

Дожди, возможно, с грозами пройдут в северных областях, в центральной части, затронет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области,

– сообщила Диденко.

Текст публикации Натальи Диденко:

В четверг на Востоке и юго-востоке Украины будет жарко – +25...+30 градусов.

На Юге и в Центре – +23...+28 градусов, а в Винницкой области – +22...+23 градуса.

На Севере – +17...+22 градуса.

В западной части – +19...+23 градуса.

В Киеве завтра будет сыро и свежо. Периодически дождь, возможна гроза, днем ​​предполагается ориентировочно 19 градусов тепла.

В ближайшие воскресенье – понедельник прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов, но ненадолго.

Сентябрь понемногу машет нам свежими утрам и ночам.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19 .. +21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +18...+20

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – 25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – 25...+27

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20 .. +22

Сумы – +22...+24

Полтава – 25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – 28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +18...+20



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