Грозы не прогнозируют только на Западе Украины, а также в восточном и местами южном регионе. Температура воздуха изменится на несколько градусов – в большинстве регионов потеплеет.
Прогноз погоды в регионах Украины 26 августа
На Западе прогнозируют солнечную погоду без осадков. Такой же погоды следует ожидать в Харьковской области, Луганской, Донецкой, а также в Херсонской и в Симферополе.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что будет "синоптическая ситуация неустойчивой".
Дожди, возможно, с грозами пройдут в северных областях, в центральной части, затронет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области,
– сообщила Диденко.
Текст публикации Натальи Диденко:
В четверг на Востоке и юго-востоке Украины будет жарко – +25...+30 градусов.
На Юге и в Центре – +23...+28 градусов, а в Винницкой области – +22...+23 градуса.
На Севере – +17...+22 градуса.
В западной части – +19...+23 градуса.
В Киеве завтра будет сыро и свежо. Периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается ориентировочно 19 градусов тепла.
В ближайшие воскресенье – понедельник прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов, но ненадолго.
Сентябрь понемногу машет нам свежими утрам и ночам.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19 .. +21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +18...+20
Житомир – +19...+21
Винница – +20...+22
Одесса – 25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – 25...+27
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20 .. +22
Сумы – +22...+24
Полтава – 25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – 28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +18...+20
Погода 26 августа / Карта Укргидрометцентра