В ближайшие дни, с 27 по 31 декабря, погода в Украине будет радовать солнцем и относительным теплом. Уже ближе к Новому году произойдет ухудшение погодных условий, но выпадет не снег, а дождь.

Днем температура преимущественно будет плюсовой. Морозец в некоторых областях ударит только ночью. Также в ночное время суток будет падать снег, но преимущественно мокрый. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Какой будет погода в воскресенье, 27 декабря

Днем будет без осадков, а температура воздуха поднимется до 2...3 градусов выше нуля. Ночью мокрый снег выпадет только в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Ночью столбики термометров минимально опустятся до 7...9 градусов мороза на Закарпатье. Однако в основном будет -2...-4 на Западе и -1...-3 - в остальных областях.

По словам синоптика Натальи Диденко, такую ​​погоду в Украине объясняет антициклон. Поскольку над Западной Европой расположилась мощная циклоничность с осадками и штормовым ветром.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / Данные Укргидрометцентра

Подробнее с прогнозом погоды на 27 декабря можете ознакомиться по этой ссылке.

Что говорят синоптики о понедельнике, 28 декабря

В этот день на всей Правобережной Украине выпадет снег. Зато на Черниговщине, в Киевской и Кировоградской областях будут дожди со снегом. На северо-востоке и юге на дорогах – гололедица.

В то же время, начиная с юго-запада, ночью следует ожидать повышения температуры до -1...-3. А на Закарпатье она даже будет плюсовой – 2...4 градуса выше нуля. Однако на востоке все еще будет довольно холодно – в среднем -5...-7. Правда, в Донецкой области ударит -9 градусов мороза.

Днем температуру со знаком "плюс" следует ожидать на западе, юге, в центре, а также в Днепропетровской области и Запорожье. В этих регионах столбики термометров в среднем поднимутся до +6 ...+8. Однако чем дальше на запад, тем будет теплее. К примеру, на Закарпатье температура достигнет до +7...+9. Исключение лишь составляют юг и Крым – здесь также будет довольно тепло.

Ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.



Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / Данные Укргидрометцентра

Чем порадует вторник, 29 декабре

Осадки будут продолжаться и во вторник. Но дождливо только в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. В остальных областях – без существенных осадков. Правда, ночью на Львовщине выпадет дождь, а на Полтавщине и Сумщине пройдет дождь с мокрым снегом. На северо-востоке и юге на дорогах – гололедица. Также во многих регионах следует ожидать гололед.

По поводу температуры, то минус сохранится на востоке, а также на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Черниговщине. Столбики термометров опустятся в среднем до -1. Но такую ​​погоду можно будет наблюдать только ночью.

Днем температура будет исключительно положительной. Минимально она поднимется до 0...+2 на Луганщине, а "жарко" будет в Крыму – + 11 ...+13. На остальной территории температура в среднем будет достигать +6 ...+8 градусов.

Также следует ожидать порывы ветра до 7 – 12 метров в секунду. Дуть он преимущественно в юго-восточном направлении.

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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / Данные Укргидрометцентра

Какую погоду подарит среда, 30 Декабря

В канун Нового года в Украине как днем, так и ночью можно будет ожидать только плюсовую температуру. Правда, есть вероятность -1 градуса в течение ночи, но в то же время температура может там подняться и до +1. В остальных областях Украины ночью в большинстве случаев будет от 3 до 5 тепла.

Днем температура днем ​​в среднем поднимется до:

+6...+8 градусов на западе,

+7...+9 – в центре,

+11...+13 – на юге,

+2...+4 – на востоке,

+5...+7 – на севере.

Самым теплым регионом 30 декабря будет Крым – + 13 ... + 15, а самым холодным будет Луганщина и Харьковщина – +2...+4.

В среду большинство областей порадует сухая погода. Однако на Львовщине, Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье будет дождь.



Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / Данные Укргидрометцентра

А как насчет четверга, 31 декабря

В последний день 2020 года дожди выпадут во всех областях, включая Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую, а также в Черкасскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области. На востоке и юге – облачно и без осадков.

Температура ни днем, ни ночью тоже не порадует морозами – можно будет наблюдать преимущественно "плюс". Однако на Луганщине ночью опустится до -2, а на Харьковщине – до -1.

На западе следует ожидать +2 ... +4 ночью и +5 ... +7 днем.

В центре – + 3 ... + 5 (ночью) и +7 ... +9 (днем).

На севере – + 2 ... + 4 (ночью) и +5 ... +7 (днем).

На юге – + 5 ... + 7 (ночью) и + 10 ... + 12 (днем).

На востоке – + 1 ... + 3 (ночью) и +2 ... +4 (днем).

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Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Данные Укргидрометцентра