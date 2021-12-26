Холоднее всего будет на Востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях прогнозируют -6...-8 градусов. Ночью предупреждают о сильных морозах – -12...-14.

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В Центре отметки на термометрах будут показывать -3...-5 градусов. На Севере, в частности, на Киевщине и Житомирщине – -4....-6. Морозы будут и в западных регионах – от -2 до -5.

Теплее всего – на Востоке. Правда, "минусовая" температура будет и там. Только в Одесской области можно ожидать +1.

К слову, на Западе и Востоке порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. В других регионах ветер будет слабее – 3–8 метров в секунду.

Где будет снежить

В понедельник в северных и части центральных областей будет облачно, но без осадков. Сухо будет также на Волыни и Ровненщине.

Зато в других областях будет снежить и днем, и ночью. Только в Крыму обещают мокрый снег.

Погода в городах Украины 27 декабря

Ужгород – -1...+1

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -4...-6

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -6...-8

Запорожье – -3...-5

Донецк – -6...-8

Луганск – -6...-8

Харьков – -6...-8

Киев – -4...-6

Погода 27 декабря / Фото Укргидрометцентр