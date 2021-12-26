Холоднее всего будет на Востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях прогнозируют -6...-8 градусов. Ночью предупреждают о сильных морозах – -12...-14.
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В Центре отметки на термометрах будут показывать -3...-5 градусов. На Севере, в частности, на Киевщине и Житомирщине – -4....-6. Морозы будут и в западных регионах – от -2 до -5.
Теплее всего – на Востоке. Правда, "минусовая" температура будет и там. Только в Одесской области можно ожидать +1.
К слову, на Западе и Востоке порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. В других регионах ветер будет слабее – 3–8 метров в секунду.
Где будет снежить
В понедельник в северных и части центральных областей будет облачно, но без осадков. Сухо будет также на Волыни и Ровненщине.
Зато в других областях будет снежить и днем, и ночью. Только в Крыму обещают мокрый снег.
Погода в городах Украины 27 декабря
Ужгород – -1...+1
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -4...-6
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...-3
Херсон – 0...-2
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -4...-6
Днепр – -6...-8
Запорожье – -3...-5
Донецк – -6...-8
Луганск – -6...-8
Харьков – -6...-8
Киев – -4...-6
Погода 27 декабря / Фото Укргидрометцентр