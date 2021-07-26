Дневная температура воздуха будет колебаться от +28 до +34 градусов тепла. Теплее всего будет в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Обратите внимание Аномальная жара и грозы: в Украину снова идет непогода

На юге – без осадков. Жителям Николаевщины и Херсонщины следует подготовиться к жаркому и солнечному дню, температура будет достигать +32...+34 градусов. На Одесчине – несколько холоднее, от +30 до +32.

В северных регионах прогнозируют небольшую облачность. На Черниговщине будет до +32 градусов, на Сумщине – до +31. Дождей там ожидать не стоит.

В то же время западные области 27 июля накроют грозы, кроме Буковины. Теплее всего будет в Черновицкой и Закарпатской областях, холоднее всего – на Ровненщине.

На востоке и в центре дневная температура будет колебаться в пределах +29...+34 градусов. Утром погода может быть пасмурной, со временем небо постепенно прояснится, осадков не прогнозируют.

В Киеве во вторник, 27 июля, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Вечером небо может затянуться тучами, но дождь маловероятен.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко в своем фейсбуке отметила, что 27 июля кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, коснутся Винничины и Житомирщины. Однако на остальной территории Украины будет сухая погода.

В течение недели самыми жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежий воздух будет в западных областях,

– отметила она.

Погода в городах Украины во вторник, 27 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +28...+30

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32



Погода в городах Украины 27 июля / Карта Укргидрометцентра