Дневная температура воздуха будет колебаться от +28 до +34 градусов тепла. Теплее всего будет в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
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На юге – без осадков. Жителям Николаевщины и Херсонщины следует подготовиться к жаркому и солнечному дню, температура будет достигать +32...+34 градусов. На Одесчине – несколько холоднее, от +30 до +32.
В северных регионах прогнозируют небольшую облачность. На Черниговщине будет до +32 градусов, на Сумщине – до +31. Дождей там ожидать не стоит.
В то же время западные области 27 июля накроют грозы, кроме Буковины. Теплее всего будет в Черновицкой и Закарпатской областях, холоднее всего – на Ровненщине.
На востоке и в центре дневная температура будет колебаться в пределах +29...+34 градусов. Утром погода может быть пасмурной, со временем небо постепенно прояснится, осадков не прогнозируют.
В Киеве во вторник, 27 июля, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Вечером небо может затянуться тучами, но дождь маловероятен.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко в своем фейсбуке отметила, что 27 июля кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, коснутся Винничины и Житомирщины. Однако на остальной территории Украины будет сухая погода.
В течение недели самыми жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежий воздух будет в западных областях,
– отметила она.
Погода в городах Украины во вторник, 27 июля
Ужгород – +30...+32
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +28...+30
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +30...+32
Сумы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +30...+32
Погода в городах Украины 27 июля / Карта Укргидрометцентра