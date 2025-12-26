Некоторые области накроет снег, местами гололедица и сильные ветры: погода в Украине 27 декабря

Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 декабря, обещает принести снег в некоторые области. Кое-где также возможна гололедица и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 27 декабря?

В Украине 27 декабря будет преобладать облачная погода. Ночью почти по всей стране, за исключением западных областей, а днем – в восточных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

На дорогах местами будет образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных областях, кроме Закарпатья, возможны сильные порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, именно поэтому почти по всему региону синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



Где объявили І уровень опасности, желтый в Украине 27 декабря / Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, а днем – от -3 до +2 градусов.

В Киеве синоптики также прогнозируют облачность, а ночью – небольшой снег. Ночью и днем температура в столице составит от 0 до -2 градусов. По области на дорогах местами возможна гололедица.

Какая температура будет в субботу по областным центрам?

Киев 0...-2;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы 0...-2;

Полтава -1...+1;

Днепр -1...+1;

Запорожье -1...+1;

Донецк -1...+1;

Луганск -1...+1;

Харьков -1...+1.



Прогноз погоды в Украине на 27 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Где в Украине выпал снег 26 декабря?