26 декабря, 16:44
Некоторые области накроет снег, местами гололедица и сильные ветры: погода в Украине 27 декабря

Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 декабря, обещает принести снег в некоторые области. Кое-где также возможна гололедица и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 27 декабря?

В Украине 27 декабря будет преобладать облачная погода. Ночью почти по всей стране, за исключением западных областей, а днем – в восточных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

На дорогах местами будет образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных областях, кроме Закарпатья, возможны сильные порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, именно поэтому почти по всему региону синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.


Где объявили І уровень опасности, желтый в Украине 27 декабря / Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, а днем – от -3 до +2 градусов.

В Киеве синоптики также прогнозируют облачность, а ночью – небольшой снег. Ночью и днем температура в столице составит от 0 до -2 градусов. По области на дорогах местами возможна гололедица.

Какая температура будет в субботу по областным центрам?

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир -1...+1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы 0...-2;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк -1...+1;
  • Луганск -1...+1;
  • Харьков -1...+1.


Прогноз погоды в Украине на 27 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Где в Украине выпал снег 26 декабря?

  • Утром 26 декабря снегом засыпало Киев. В сети публиковали сказочные зимние кадры из столицы, а почти двести единиц техники расчищали дороги города.

  • Позже стало известно, что снег также выпал и во многих других областях Украины. Снегопады также были зафиксированы в Полтаве, Днепре, Ровно, Черкассах, Одессе, Николаеве и Херсоне.

  • Синоптики также предупреждали, что в последующие дни в Украине ожидаются морозы до -13 градусов и снег, особенно в Карпатах и на Прикарпатье. На большинстве территорий прогнозируется незначительный и умеренный снег с гололедом, возможны шквалы ветра.