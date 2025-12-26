Деякі області накриє сніг, місцями ожеледиця та сильні вітри: погода в Україні 27 грудня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 грудня, обіцяє принести сніг у деякі області. Подекуди також можлива ожеледиця та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 27 грудня?
В Україні 27 грудня переважатиме хмарна погода. Вночі майже по всій країні, за винятком західних областей, а вдень – у східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.
На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця, тож варто бути обережними.
Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних областях, окрім Закарпаття, можливі сильні пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
До речі, саме через це майже по всьому регіону синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Де оголосили І рівень небезпечності, жовтий в Україні 27 грудня / Карта Укргідрометцентру
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, а вдень – від -3 до +2 градусів.
У Києві синоптики також прогнозують хмарність, а вночі – невеликий сніг. Вночі та вдень температура у столиці становитиме від 0 до -2 градусів. По області на дорогах подекуди можлива ожеледиця.
Яка температура буде в суботу по обласних центрах?
- Київ 0...-2;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -1…+1;
- Тернопіль -1…+1;
- Чернівці -1…+1;
- Хмельницький -1…+1;
- Луцьк -1…+1;
- Рівне -1…+1;
- Житомир -1…+1;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса -1…+1;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь -1…+1;
- Кропивницький -1…+1;
- Черкаси -1…+1;
- Чернігів -1…+1;
- Суми 0…-2;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро -1…+1;
- Запоріжжя -1…+1;
- Донецьк -1…+1;
- Луганськ -1…+1;
- Харків -1…+1.
Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Де в Україні випав сніг 26 грудня?
Уранці 26 грудня снігом засипало Київ. У мережі публікували казкові зимові кадри зі столиці, а майже двісті одиниць техніки розчищали дороги міста.
Пізніше стало відомо, що сніг також випав і у багатьох інших областях України. Снігопади також були зафіксовані в Полтаві, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Одесі, Миколаєві та Херсоні.
Синоптики також попереджали, що в наступні дні в Україні очікуються морози до -13 градусів та сніг, особливо в Карпатах та на Прикарпатті. На більшості територій прогнозується незначний і помірний сніг з ожеледицею, можливі шквали вітру.