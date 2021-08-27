Теплые летние лучи в субботу будут согревать только жителей Востока. На Западе же будут лить дожди, а температура опустится до +20...+22 градуса.

К слову Похолодание и дожди на Западе: какой будет погода в последние выходные лета

Погода в Украине 28 августа

В субботу, 28 августа, дожди прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. Там температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов. Ночью значительное похолодание – +10...+13 градусов.

На остальных территориях будет сухо. На северо-западе и в центре будет несколько теплее – +22...+ 26 градусов днем, + 12...+14 градусов ночью.

Жарче всего будет на Юге и на Востоке: здесь воздух еще будет теплым, а отметки термометров перевалят за +30. Жарче всего – на Луганщине, Харьковщине и в Крыму – +29...+31 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21..+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +22..+24

Сумы – +24...+25

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков –+28...+30

Киев – +23...+25

Прогноз погоды 28 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра