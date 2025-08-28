Укр Рус
28 августа, 10:02
Без дождей, однако облачно: прогноз погоды на 28 августа

Сергей Попович
Основные тезисы
  • 28 августа в Украине ожидается облачная погода без дождей, с ветром 5-10 м/с с юго-востока.
  • Температура днем будет колебаться от 23 до 30 градусов тепла, ночью от 7 до 15 градусов, в зависимости от региона.
  • В Киеве температура ночью будет от 12 до 14 градусов, днем от 24 до 26 градусов.
  • Температурные показатели в крупных городах: Одесса +27 – +29, Львов +26 – +28, Днепр +26 – +28, Харьков +25 – +27.

В Украине 28 августа ожидается в целом облачная погода. На юге страны будет заметно теплее, чем в остальных регионах.

Температура будет несколько выше, по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 августа?

По данным Укргидрометцентра, по всей Украине ожидается несколько облачная погода. Скорость ветра ожидается 5 – 10 метров в секунду. Будет веять он преимущественно с пвиденного востока.

Температура ночью будет колебаться в районе 10 – 15 градусов тепла. В северо-восточной части – 7 – 12 градусов. Днем будет от 23 до 28 градусов тепла. Впрочем, на юге Украины ожидается и 30 градусов выше нуля.

В столице температура ночью будет колебаться от 14 до 12 градусов тепла. Днем – от 24 до 26 градусов.

Какая будет тепература в крупных городах?

  • Киев +24 – +26;
  • Ужгород +26 – +28;
  • Львов +26 – +28;
  • Ивано-Франковск +26 – +28;
  • Тернополь +25 – +27;
  • Черновцы +26 – +28;
  • Хмельницкий +25 – +27;
  • Луцк +25 – +27;
  • Ровно +25 – +27;
  • Житомир +25 – +27;
  • Винница +26 – +28;
  • Одесса +27 – +29;
  • Николаев +27 – +29;
  • Херсон +27 – +29;
  • Симферополь +27 – +29;
  • Кропивницкий +26 – +28;
  • Черкассы +26 – +28;
  • Чернигов +24 – +26;
  • Сумы +23 – +25;
  • Полтава +24 – +26;
  • Днепр +26 – +28;
  • Запорожье +27 – +29;
  • Донецк +25 – +27;
  • Луганск +23 – +25;
  • Харьков +25 – +27.


Погода на 28 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время в Украине?

  • В Украине снова ожидается потепление. Температура воздуха ощутимо повысится. Метеоролог даже прогнозирует сильную жару до +37 градусов.
  • В конце августа в части областей даже возможна сильная жара. Метеоролог сделал прогноз погоды на последние дни лета, в частности, будут ли дожди и грозы.
  • Сентябрь также начнется с жары. Температура может подняться до 35 градусов. Осадки ожидаются на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Буковине и Одесской области.