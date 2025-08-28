В Украине 28 августа ожидается в целом облачная погода. На юге страны будет заметно теплее, чем в остальных регионах.

Температура будет несколько выше, по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 августа?

По данным Укргидрометцентра, по всей Украине ожидается несколько облачная погода. Скорость ветра ожидается 5 – 10 метров в секунду. Будет веять он преимущественно с пвиденного востока.

Температура ночью будет колебаться в районе 10 – 15 градусов тепла. В северо-восточной части – 7 – 12 градусов. Днем будет от 23 до 28 градусов тепла. Впрочем, на юге Украины ожидается и 30 градусов выше нуля.

В столице температура ночью будет колебаться от 14 до 12 градусов тепла. Днем – от 24 до 26 градусов.

Какая будет тепература в крупных городах?

Киев +24 – +26;

Ужгород +26 – +28;

Львов +26 – +28;

Ивано-Франковск +26 – +28;

Тернополь +25 – +27;

Черновцы +26 – +28;

Хмельницкий +25 – +27;

Луцк +25 – +27;

Ровно +25 – +27;

Житомир +25 – +27;

Винница +26 – +28;

Одесса +27 – +29;

Николаев +27 – +29;

Херсон +27 – +29;

Симферополь +27 – +29;

Кропивницкий +26 – +28;

Черкассы +26 – +28;

Чернигов +24 – +26;

Сумы +23 – +25;

Полтава +24 – +26;

Днепр +26 – +28;

Запорожье +27 – +29;

Донецк +25 – +27;

Луганск +23 – +25;

Харьков +25 – +27.



Погода на 28 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время в Украине?