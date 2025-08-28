Температура будет несколько выше, по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 августа?
По данным Укргидрометцентра, по всей Украине ожидается несколько облачная погода. Скорость ветра ожидается 5 – 10 метров в секунду. Будет веять он преимущественно с пвиденного востока.
Температура ночью будет колебаться в районе 10 – 15 градусов тепла. В северо-восточной части – 7 – 12 градусов. Днем будет от 23 до 28 градусов тепла. Впрочем, на юге Украины ожидается и 30 градусов выше нуля.
В столице температура ночью будет колебаться от 14 до 12 градусов тепла. Днем – от 24 до 26 градусов.
Какая будет тепература в крупных городах?
- Киев +24 – +26;
- Ужгород +26 – +28;
- Львов +26 – +28;
- Ивано-Франковск +26 – +28;
- Тернополь +25 – +27;
- Черновцы +26 – +28;
- Хмельницкий +25 – +27;
- Луцк +25 – +27;
- Ровно +25 – +27;
- Житомир +25 – +27;
- Винница +26 – +28;
- Одесса +27 – +29;
- Николаев +27 – +29;
- Херсон +27 – +29;
- Симферополь +27 – +29;
- Кропивницкий +26 – +28;
- Черкассы +26 – +28;
- Чернигов +24 – +26;
- Сумы +23 – +25;
- Полтава +24 – +26;
- Днепр +26 – +28;
- Запорожье +27 – +29;
- Донецк +25 – +27;
- Луганск +23 – +25;
- Харьков +25 – +27.
Погода на 28 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время в Украине?
- В Украине снова ожидается потепление. Температура воздуха ощутимо повысится. Метеоролог даже прогнозирует сильную жару до +37 градусов.
- В конце августа в части областей даже возможна сильная жара. Метеоролог сделал прогноз погоды на последние дни лета, в частности, будут ли дожди и грозы.
- Сентябрь также начнется с жары. Температура может подняться до 35 градусов. Осадки ожидаются на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Буковине и Одесской области.