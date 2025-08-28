Температура буде дещо вища, у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Укргідрометцентр.

Якою буде погода 28 серпня?

За даними Укргідрометцентру, по всій Україні очікується дещо хмарна погода. Швидкість вітру очікується 5 – 10 метрів на секунду. Віятиме він переважно з пвіденного сходу.

Температура вночі коливатиметься в районі 10 – 15 градусів тепла. У північно-східній частині – 7 – 12 градусів. Вдень буде від 23 до 28 градусів тепла. Втім, на півдні Україні очікується і 30 градусів вище нуля.

У столиці температура вночі буде коливатися від 14 до 12 градусів тепла. Вдень – від 24 до 26 градусів.

Яка буде тепература у великих містах?

  • Київ +24 – +26;
  • Ужгород +26 – +28;
  • Львів +26 – +28;
  • Івано-Франківськ +26 – +28;
  • Тернопіль +25 – +27;
  • Чернівці +26 – +28;
  • Хмельницький +25 – +27;
  • Луцьк +25 – +27;
  • Рівне +25 – +27;
  • Житомир +25 – +27;
  • Вінниця +26 – +28;
  • Одеса +27 – +29;
  • Миколаїв +27 – +29;
  • Херсон +27 – +29;
  • Сімферополь +27 – +29;
  • Кропивницький +26 – +28;
  • Черкаси +26 – +28;
  • Чернігів +24 – +26;
  • Суми +23 – +25;
  • Полтава +24 – +26;
  • Дніпро +26 – +28;
  • Запоріжжя +27 – +29;
  • Донецьк +25 – +27;
  • Луганськ +23 – +25;
  • Харків +25 – +27.


Погода на 28 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом в Україні?

  • В Україні знову очікується потепління. Температура повітря відчутно підвищиться. Метеоролог навіть прогнозує сильну спеку до +37 градусів.
  • Наприкінці серпня у частині областей навіть можлива сильна спека. Метеоролог зробив прогноз погоди на останні дні літа, зокрема, чи будуть дощі та грози.
  • Вересень також почнеться зі спеки. Температура може піднятися до 35 градусів. Опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.