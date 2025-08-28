Температура буде дещо вища, у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 серпня?
За даними Укргідрометцентру, по всій Україні очікується дещо хмарна погода. Швидкість вітру очікується 5 – 10 метрів на секунду. Віятиме він переважно з пвіденного сходу.
Температура вночі коливатиметься в районі 10 – 15 градусів тепла. У північно-східній частині – 7 – 12 градусів. Вдень буде від 23 до 28 градусів тепла. Втім, на півдні Україні очікується і 30 градусів вище нуля.
У столиці температура вночі буде коливатися від 14 до 12 градусів тепла. Вдень – від 24 до 26 градусів.
Яка буде тепература у великих містах?
- Київ +24 – +26;
- Ужгород +26 – +28;
- Львів +26 – +28;
- Івано-Франківськ +26 – +28;
- Тернопіль +25 – +27;
- Чернівці +26 – +28;
- Хмельницький +25 – +27;
- Луцьк +25 – +27;
- Рівне +25 – +27;
- Житомир +25 – +27;
- Вінниця +26 – +28;
- Одеса +27 – +29;
- Миколаїв +27 – +29;
- Херсон +27 – +29;
- Сімферополь +27 – +29;
- Кропивницький +26 – +28;
- Черкаси +26 – +28;
- Чернігів +24 – +26;
- Суми +23 – +25;
- Полтава +24 – +26;
- Дніпро +26 – +28;
- Запоріжжя +27 – +29;
- Донецьк +25 – +27;
- Луганськ +23 – +25;
- Харків +25 – +27.
Погода на 28 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом в Україні?
- В Україні знову очікується потепління. Температура повітря відчутно підвищиться. Метеоролог навіть прогнозує сильну спеку до +37 градусів.
- Наприкінці серпня у частині областей навіть можлива сильна спека. Метеоролог зробив прогноз погоди на останні дні літа, зокрема, чи будуть дощі та грози.
- Вересень також почнеться зі спеки. Температура може піднятися до 35 градусів. Опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.