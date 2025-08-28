В Україні 28 серпня очікується загалом хмарна погода. На півдні країни буде помітно тепліше, ніж у решті регіонів.

Температура буде дещо вища, у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Укргідрометцентр.

Дивіться також Коли в Україні буде потепління: дата вже відома

Якою буде погода 28 серпня?

За даними Укргідрометцентру, по всій Україні очікується дещо хмарна погода. Швидкість вітру очікується 5 – 10 метрів на секунду. Віятиме він переважно з пвіденного сходу.

Температура вночі коливатиметься в районі 10 – 15 градусів тепла. У північно-східній частині – 7 – 12 градусів. Вдень буде від 23 до 28 градусів тепла. Втім, на півдні Україні очікується і 30 градусів вище нуля.

У столиці температура вночі буде коливатися від 14 до 12 градусів тепла. Вдень – від 24 до 26 градусів.

Яка буде тепература у великих містах?

Київ +24 – +26;

Ужгород +26 – +28;

Львів +26 – +28;

Івано-Франківськ +26 – +28;

Тернопіль +25 – +27;

Чернівці +26 – +28;

Хмельницький +25 – +27;

Луцьк +25 – +27;

Рівне +25 – +27;

Житомир +25 – +27;

Вінниця +26 – +28;

Одеса +27 – +29;

Миколаїв +27 – +29;

Херсон +27 – +29;

Сімферополь +27 – +29;

Кропивницький +26 – +28;

Черкаси +26 – +28;

Чернігів +24 – +26;

Суми +23 – +25;

Полтава +24 – +26;

Дніпро +26 – +28;

Запоріжжя +27 – +29;

Донецьк +25 – +27;

Луганськ +23 – +25;

Харків +25 – +27.



Погода на 28 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом в Україні?