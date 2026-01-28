Скользкие дороги, но до +9: прогноз погоды на 29 января
В четверг, 29 января, на территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В части регионов на дорогах будет гололедица.
В Украине объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также "Во время морозов очень трудно": эксперт четко сказал, будет ли в Украине тотальный блэкаут
Какой будет погода 29 января?
На всей территории Украины прогнозируют пасмурную погоду с туманами. Страна будет находиться под влиянием теплого влажного воздуха, который будет поступать преимущественно со стороны Черного моря. В ночные и утренние часы ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.
В северных и большинстве западных областей возможен гололед. В течение суток в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, на дорогах будет сохраняться гололедица,
– отметили синоптики.
С атмосферными фронтами прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет колебаться вблизи нулевой отметки, на юге страны будет теплее: ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.
Синоптики объявили желтый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения транспорта.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород +2...+4;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...+2;
- Винница -1...+1;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +7...+9;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +0...+2;
- Чернигов 0...-2;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +3...+5;
- Луганск +2...+4;
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды в Украине на 29 января / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в конце недели?
Уже в пятницу, 30 января, скорее всего на территории Украины начнется очередной период похолодания. Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань отмечает, что туман и снежный покров будут затруднять движение транспорта.
В начале февраля в Украине ожидаются значительные морозы. Столбики термометров по Украине покажут -5...-15 градусов, только на юго-востоке ожидается значительно теплее погода. Там температура воздуха составит около 0 градусов.
Синоптики также отмечают, что из-за оттепели и дальнейших морозов ожидается образование большого количества сосулек. Падение сосулек представляет серьезную угрозу для людей и животных, может вызвать травмы и повреждение имущества.