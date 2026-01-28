В Украине объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 29 января?

На всей территории Украины прогнозируют пасмурную погоду с туманами. Страна будет находиться под влиянием теплого влажного воздуха, который будет поступать преимущественно со стороны Черного моря. В ночные и утренние часы ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.

В северных и большинстве западных областей возможен гололед. В течение суток в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, на дорогах будет сохраняться гололедица,
– отметили синоптики.

С атмосферными фронтами прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет колебаться вблизи нулевой отметки, на юге страны будет теплее: ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения транспорта.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +7...+9;
  • Николаев +7...+9;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +7...+9;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +0...+2;
  • Чернигов 0...-2;
  • Сумы 0...-2;
  • Полтава -0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +3...+5;
  • Луганск +2...+4;
  • Харьков +1...+3.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в конце недели?

  • Уже в пятницу, 30 января, скорее всего на территории Украины начнется очередной период похолодания. Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань отмечает, что туман и снежный покров будут затруднять движение транспорта.

  • В начале февраля в Украине ожидаются значительные морозы. Столбики термометров по Украине покажут -5...-15 градусов, только на юго-востоке ожидается значительно теплее погода. Там температура воздуха составит около 0 градусов.

  • Синоптики также отмечают, что из-за оттепели и дальнейших морозов ожидается образование большого количества сосулек. Падение сосулек представляет серьезную угрозу для людей и животных, может вызвать травмы и повреждение имущества.