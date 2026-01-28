В Украине объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 29 января?

На всей территории Украины прогнозируют пасмурную погоду с туманами. Страна будет находиться под влиянием теплого влажного воздуха, который будет поступать преимущественно со стороны Черного моря. В ночные и утренние часы ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.

В северных и большинстве западных областей возможен гололед. В течение суток в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, на дорогах будет сохраняться гололедица,

– отметили синоптики.

С атмосферными фронтами прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет колебаться вблизи нулевой отметки, на юге страны будет теплее: ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения транспорта.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев -1...+1;

Ужгород +2...+4;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...+2;

Винница -1...+1;

Одесса +7...+9;

Николаев +7...+9;

Херсон +6...+8;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы +0...+2;

Чернигов 0...-2;

Сумы 0...-2;

Полтава -0...+2;

Днепр +1...+3;

Запорожье +6...+8;

Донецк +3...+5;

Луганск +2...+4;

Харьков +1...+3.



Прогноз погоды в Украине на 29 января / Карта Укргидрометцентра

