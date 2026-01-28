В Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 29 січня?
На всій території України прогнозують похмуру погоду з туманами. Країна перебуватиме під впливом теплого вологого повітря, яке надходитиме переважно з боку Чорного моря. У нічні та ранкові години очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів.
У північних і більшості західних областей можлива ожеледь. Протягом доби в Україні, окрім Закарпаття, півдня та південного сходу, на дорогах зберігатиметься ожеледиця,
– наголосили синоптики.
З атмосферними фронтами прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря протягом доби коливатиметься поблизу нульової позначки, на півдні країни буде тепліше: вночі від +1 до +6 градусів, удень – від +5 до +10 градусів.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також до ускладнення руху транспорту.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород +2…+4;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…+2;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса +7…+9;
- Миколаїв +7…+9;
- Херсон +6…+8;
- Сімферополь +7…+9;
- Кропивницький +1…+3;
- Черкаси +0…+2;
- Чернігів 0…-2;
- Суми 0…-2;
- Полтава -0…+2;
- Дніпро +1…+3;
- Запоріжжя +6…+8;
- Донецьк +3…+5;
- Луганськ +2…+4;
- Харків +1…+3.
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода наприкінці тижня?
Вже у п'ятницю, 30 січня, радше за все на території України розпочнеться черговий період похолодання. Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань наголошує, що туман та сніговий покрив ускладнюватимуть рух транспорту.
На початку лютого в Україні очікуються значні морози. Стовпчики термометрів по Україні покажуть -5...-15 градусів, лише на південному сході очікується значно тепліша погода. Там температура повітря становитиме близько 0 градусів.
Синоптики також наголошують, що через відлигу та подальші морози очікується утворення великої кількості бурульок. Падіння бурульок становить серйозну загрозу для людей і тварин, може спричинити травми та пошкодження майна.