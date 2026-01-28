Слизькі дороги, але до +9: прогноз погоди на 29 січня

У четвер, 29 січня, на території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У частині регіонів на дорогах буде ожеледиця.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 29 січня?

На всій території України прогнозують похмуру погоду з туманами. Країна перебуватиме під впливом теплого вологого повітря, яке надходитиме переважно з боку Чорного моря. У нічні та ранкові години очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів.

У північних і більшості західних областей можлива ожеледь. Протягом доби в Україні, окрім Закарпаття, півдня та південного сходу, на дорогах зберігатиметься ожеледиця,

– наголосили синоптики.

З атмосферними фронтами прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря протягом доби коливатиметься поблизу нульової позначки, на півдні країни буде тепліше: вночі від +1 до +6 градусів, удень – від +5 до +10 градусів.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також до ускладнення руху транспорту.

Якою буде погода у великих містах?

Київ -1…+1;

Ужгород +2…+4;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир 0…+2;

Вінниця -1…+1;

Одеса +7…+9;

Миколаїв +7…+9;

Херсон +6…+8;

Сімферополь +7…+9;

Кропивницький +1…+3;

Черкаси +0…+2;

Чернігів 0…-2;

Суми 0…-2;

Полтава -0…+2;

Дніпро +1…+3;

Запоріжжя +6…+8;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +2…+4;

Харків +1…+3.



Прогноз погоди в Україні на 29 січня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода наприкінці тижня?