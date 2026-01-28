Укр Рус
Слизькі дороги, але до +9: прогноз погоди на 29 січня
28 січня, 15:24
Слизькі дороги, але до +9: прогноз погоди на 29 січня

Юлія Харченко

У четвер, 29 січня, на території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У частині регіонів на дорогах буде ожеледиця.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 29 січня?

На всій території України прогнозують похмуру погоду з туманами. Країна перебуватиме під впливом теплого вологого повітря, яке надходитиме переважно з боку Чорного моря. У нічні та ранкові години очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів.

У північних і більшості західних областей можлива ожеледь. Протягом доби в Україні, окрім Закарпаття, півдня та південного сходу, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, 
– наголосили синоптики.

З атмосферними фронтами прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря протягом доби коливатиметься поблизу нульової позначки, на півдні країни буде тепліше: вночі від +1 до +6 градусів, удень – від +5 до +10 градусів. 

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також до ускладнення руху транспорту.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +2…+4;
  • Львів 0…+2;
  • Івано-Франківськ 0…+2;
  • Тернопіль 0…+2;
  • Чернівці 0…+2;
  • Хмельницький 0…+2;
  • Луцьк 0…+2;
  • Рівне 0…+2;
  • Житомир 0…+2;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса +7…+9;
  • Миколаїв +7…+9;
  • Херсон +6…+8;
  • Сімферополь +7…+9;
  • Кропивницький +1…+3;
  • Черкаси +0…+2;
  • Чернігів 0…-2;
  • Суми 0…-2;
  • Полтава -0…+2;
  • Дніпро +1…+3;
  • Запоріжжя +6…+8;
  • Донецьк +3…+5;
  • Луганськ +2…+4;
  • Харків +1…+3.


Прогноз погоди в Україні на 29 січня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода наприкінці тижня?

  • Вже у п'ятницю, 30 січня, радше за все на території України розпочнеться черговий період похолодання. Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань наголошує, що туман та сніговий покрив ускладнюватимуть рух транспорту.

  • На початку лютого в Україні очікуються значні морози. Стовпчики термометрів по Україні покажуть -5...-15 градусів, лише на південному сході очікується значно тепліша погода. Там температура повітря становитиме близько 0 градусів.

  • Синоптики також наголошують, що через відлигу та подальші морози очікується утворення великої кількості бурульок. Падіння бурульок становить серйозну загрозу для людей і тварин, може спричинити травми та пошкодження майна.