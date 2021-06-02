Найтепліше буде на Заході. У Закарпатській, Волинській та Рівненській областях температура підніметься до +20 градусів. А от на Буковині прогнозують від +16 до +18.

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На Півночі протримається хмарна погода, проте опадів очікувати не варто. Денна температура коливатиметься там у межах +17...+19 градусів.

Водночас південні регіони накриють грози. На Миколаївщині прогнозують +14...+16 градусів, на Херсонщині та в окупованому Криму – до +17 градусів. Найтепліше буде в Одеській області.

На Сході температура коливатиметься від +15...+17 на Харківщині до +16...+18 на Донеччині та Луганщині. Погода буде похмурою, з дощами та грозами.

У четвер, 3 червня, у Києві буде хмарно. Втім, опадів очікувати не варто. Стовпчики термометрів піднімуться щонайбільше до +20 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що четвер в Україні знову обіцяє дощі. Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину й Дніпро з районами.

А також захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. У Приазов'ї, на Луганщині та у Криму сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями.

На решті території України погода буде також нестійкою, вітряною, проте дощі – місцями та незначні.

– зазначила вона.

Й додала, що температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +20 градусів. Найпрохолодніше буде на ділянці вздовж Харкова – Полтави – Дніпра – Одеси.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 3 червня

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +17...+19

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +16...+18

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +18...+20



Погода в Україні 3 червня / Карта Укргідрометцентру