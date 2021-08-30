В последний день лета почти во всех регионах будет уже осенняя погода – дожди и прохлада, однако на жителей некоторых областей все еще ждет солнечный и жаркий день.

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Погода в регионах

Дожди ожидают в западных, восточных и части северных областей. На остальной территории, по словам синоптика Натальи Диденко, антициклон обеспечит погоду без осадков, будут солнечные просветления. Больше всего солнце и тепло будут радовать жителей Юга.

Свежее всего будет на Западе – температура воздуха там составит в среднем +19...+21 градус, самых высоких отметок термомеры будут достигать в восточных и южных областях – +28...+30 градусов.

В Киеве дождей не прогнозируют, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 31 августа:

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +18...+20

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – 25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +29...+31

Симферополь – 28...+30

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22 .. +24

Сумы – +23...+25

Полтава – 25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – 28...+30

Луганск – 28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +23...+25



Прогноз погоды 31 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Дожди, которые сегодня идут и будут идти с запада на восток, завтра задержатся, собственно, на Востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

На остальной территории в течение дня вторника дожди выпихнет антициклон, будут солнечные прояснения – Север, Центр, Юг. Карта 1.

31 августа лето будет устраиваться в своем синоптическом "интерсити" несколько хаотично.

На Западе +17 +22, на севере +19 +24, на Востоке, Юге, в большинстве центральных областей +23 +28 градусов.

В Киеве дождь будет сегодня вечером, ближайшей ночью. Днем 31 августа в столице прояснит. Максимальная температура воздуха будет крутиться возле 23 градусов.

Итак, для путешествия на юг погода для лета – летная)