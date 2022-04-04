Дождить может и на Севере, а вот в остальных регионах – солнечно и сухо.
Важно На Драгобрате в Карпатах выпало более 2 метров снега
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По словам синоптика Наталки Диденко, холод из Украины наконец-то отступает. И хотя ближайшая ночь будет с морозом и белый цвет на утро еще покроет машины, крыши и травку, однако весна есть весна.
5 апреля максимальная температура воздуха в большинстве наших областей будет составлять +5...+12 градусов, в южной части – +10...+14 градусов. Характерной особенностью завтрашнего дня будет сильный ветер.
Дождь местами с мокрым снегом ожидается в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В Киеве 5 апреля ночью еще будет холодно, 0...-3 градуса, а вот днем потеплеет до +8 градусов.
Погода в городах Украины 5 апреля
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +11...+13
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6...+8
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +6..+8
Прогноз погоды на 5 апреля / Карта Укргидрометцентра