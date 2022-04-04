Дождить может и на Севере, а вот в остальных регионах – солнечно и сухо.

Важно На Драгобрате в Карпатах выпало более 2 метров снега

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, холод из Украины наконец-то отступает. И хотя ближайшая ночь будет с морозом и белый цвет на утро еще покроет машины, крыши и травку, однако весна есть весна.

5 апреля максимальная температура воздуха в большинстве наших областей будет составлять +5...+12 градусов, в южной части – +10...+14 градусов. Характерной особенностью завтрашнего дня будет сильный ветер.

Дождь местами с мокрым снегом ожидается в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В Киеве 5 апреля ночью еще будет холодно, 0...-3 градуса, а вот днем ​​потеплеет до +8 градусов.

Погода в городах Украины 5 апреля

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +11...+13

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +6..+8

Прогноз погоды на 5 апреля / Карта Укргидрометцентра