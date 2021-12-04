Теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут до +8 градусов.
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На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица. На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.
На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса. На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов. Днем будет падать небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Погода в городах Украины 5 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +6...+8
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра
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