Теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут до +8 градусов.

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На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица. На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.

На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса. На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов. Днем будет падать небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 5 декабря

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +6...+8

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра

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