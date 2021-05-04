Погода в среду, 5 мая, во всех регионах Украины будет теплой и солнечной. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют ни в одной из областей Украины.

В большинстве западных областей средняя температура воздуха составит +18...+20 градусов. В Ужгороде, а также в южных и некоторых восточных регионах синоптики прогнозируют +17...+19 градусов.

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Вместе с тем ниже температура воздуха днем ​​не опустится.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что погоду в Украине будет определять антициклон Trudi.

Среда в Украине будет одной из самых теплых в Европе. Однако ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях казак девушку – все обнимает и обнимает до утра,

– рассказала синоптик.

В то же время Диденко спрогнозировала на 5 мая порывистый ветер.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 5 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Суммы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +18...+20



Прогноз погоды на 5 мая / Данные Укргидрометцентра