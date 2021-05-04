Прогноз погоды на 5 мая: Украина станет одной из самых теплых стран Европы
Погода в среду, 5 мая, во всех регионах Украины будет теплой и солнечной. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют ни в одной из областей Украины.
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве западных областей средняя температура воздуха составит +18...+20 градусов. В Ужгороде, а также в южных и некоторых восточных регионах синоптики прогнозируют +17...+19 градусов.
Заметьте До +24 градусов и грозы: какой будет погода в Украине в течение недели
Вместе с тем ниже температура воздуха днем не опустится.
Синоптик Наталья Диденко заявила, что погоду в Украине будет определять антициклон Trudi.
Среда в Украине будет одной из самых теплых в Европе. Однако ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях казак девушку – все обнимает и обнимает до утра,
– рассказала синоптик.
В то же время Диденко спрогнозировала на 5 мая порывистый ветер.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 5 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Суммы – +18...+20
Полтава – +18...+20
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +18...+20
Поделиться новостью