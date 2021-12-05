Заморозки в понедельник возможны только на Волыни, Ровненщине, Ивано-Франковщине и Тернопольщине – 0...+2 градусов. В северных и восточных областях обещают от +1 до +4.
Кстати Господствует зима: в Карпатах лежит снег, а температура опустилась до -9 градусов.
В центральных регионах синоптики прогнозируют +4…+7. Теплее всего – на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров будут держаться на уровне +9...+11.
Правда, ночи остаются морозными. Самая низкая температура воздуха будет достигать -2.
Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Снег с дождем
Синоптики предупреждают, что жителям Запада следует ожидать снега в течение дня. На Севере снег будет мокрым, а в Центре и на Востоке – сильный дождь. Сухими останутся только несколько областей:
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Крым.
Какая погода будет в Киеве
Ночью столицу укроет снег, а днем снег с дождем. Прогнозируют +1...+3 градуса. Мороз до -1 охватит Киев только вечером.
Погода в городах Украины 6 декабря
Ужгород – 0...+2
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Погода 6 декабря/ Фото Укргидрометцентра