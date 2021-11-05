Столбик термометра опустится на несколько градусов, по сравнению с 5 ноября. Более того, в некоторых регионах прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Погода в регионах Украины 6 ноября

На Западе страны прогнозируют солнечную и теплую погоду. В среднем температура прогреется до + 9...+12 градусов. Кроме того, достаточно тепло будет ночью – ориентировочно +3...5 градусов. На Юге страны будет также солнечно и значительно теплее – до +14...+19 градусов. Теплую осеннюю погоду прогнозируют на Востоке – до +13...+15 градусов. В центральном и северном регионе прогнозируют дождь и +10...+16 градусов.

Украину чуть завтра (речь идет о 6 ноября – 24 канале) затронет атмосферный фронт северного циклона, но дожди пройдут преимущественно ночью, только в западных и северных областях. Ну, еще и немного задержатся днем на северо-востоке,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 6 ноября будет + 10...+12 градусов. Наталья Диденко посоветовала одеваться теплее, чем 5 ноября. Более того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируют туманы.

Кроме того, 5 – 7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Донецкой областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в городах Украины 6 ноября

Ужгород – +10...+12

Львов – + 8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – + 8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – + 8...+10

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 8...+10

Житомир – + 9...+11

Винница – + 11...+13

Одесса – + 14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – + 12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 13...+15

Луганск – + 13...+15

Харьков – +14...+16

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 6 ноября / Карта Укргидрометцентра