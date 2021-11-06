Синоптики прогнозируют в Украине довольно теплый осенний день. Однако ночью местами будут заморозки.

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Погода в регионах

Днем 6 ноября жителей почти всех регионов ожидает сухая и солнечная погода. Дождь возможен только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Средняя температура воздуха составит +10...+12 градусов, свежее всего будет на Закарпатье – +7...+9 градусов, теплее всего – на Херсонщине и в Крыму – +13...+15 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, разгоняется до 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве тоже будет тепло и без осадков. Воздух прогреется до +9…11 градусов.

Погода в городах Украины 7 ноября

Ужгород – +7..+9

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 7 ноября / Карта Укргидрометцентра