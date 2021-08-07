Теплее всего будет на востоке и в части южных регионах. Там столбики термометров покажут до +33 градусов.

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На Западной Украине облачная погода продержится недолго. Уже вечером небо будет ясным, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +28...+30 градусов. На Восточной Украине будет значительно теплее – + 31...+33 градуса. Небольшие осадки возможны только утром, но существенных неудобств они не должны наделать.

В северных регионах небо будет ясным до самого завершения дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов. На юге ясному утру придет на смену облачная погода, которая будет держаться в регионах до самого вечера. Столбики термометров там покажут +31...+33 градуса.

В Киеве день обещает быть ясным, без осадков. Легкий ветерок будет немного охлаждать в +27...+29 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 8 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +31...+33

Киев – +27...+29



Погода в Украине 8 августа / Данные Укргидрометцентра