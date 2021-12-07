Солнечно будет только на Закарпатье, Донбассе и Луганщине. Облачно без снега и дождя – на Буковине и Волыни.

К теме Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время

В каких областях будет теплее всего

Теплее всего будет в Крыму, здесь столбики термометров поднимутся до +10...+12. Также плюсовая температура – ​​по всему Югу, в части центральных областей и на Востоке.

Тем временем жителям Запада и северных регионов придется столкнуться с морозом. Прохладнее всего будет на Волыни и Ровненщине, здесь температурные показатели будут колебаться в пределах -2...-4.

Обратите внимание! В Киеве 8 декабря обещают и днем ​​и ночью мокрый снег с дождем. Температура будет 0...-2. Ветер северо-восточный – 7 – 12 метров в секунду.

На дорогах – гололед

Метеорологи предупреждают о гололеде, который будет на дорогах всех западных областей, кроме Закарпатья. Также такая опасность подстерегает водителей на Севере и в части центральных регионов.

Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не только некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров. Мокрый снег будет налипать на деревьях, кабелях, что также несет определенную угрозу,

– предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 8 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...-4

Житомир – -1...-3

Винница – -1...+1

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -1...+1

Сумы – +2...+4

Полтава – +4...+6

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 8 декабря / Данные Укргидрометцентра.