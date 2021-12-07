Солнечно будет только на Закарпатье, Донбассе и Луганщине. Облачно без снега и дождя – на Буковине и Волыни.
К теме Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время
В каких областях будет теплее всего
Теплее всего будет в Крыму, здесь столбики термометров поднимутся до +10...+12. Также плюсовая температура – по всему Югу, в части центральных областей и на Востоке.
Тем временем жителям Запада и северных регионов придется столкнуться с морозом. Прохладнее всего будет на Волыни и Ровненщине, здесь температурные показатели будут колебаться в пределах -2...-4.
На дорогах – гололед
Метеорологи предупреждают о гололеде, который будет на дорогах всех западных областей, кроме Закарпатья. Также такая опасность подстерегает водителей на Севере и в части центральных регионов.
Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не только некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров. Мокрый снег будет налипать на деревьях, кабелях, что также несет определенную угрозу,
– предупредила синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 8 декабря
- Ужгород – 0...+2
- Львов – -1...-3
- Ивано-Франковск – -1...-3
- Тернополь – -1...-3
- Черновцы – -1...-3
- Хмельницкий – -1...-3
- Луцк – -2...-4
- Ровно – -2...-4
- Житомир – -1...-3
- Винница – -1...+1
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +8...+10
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +6...+8
- Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 8 декабря / Данные Укргидрометцентра.