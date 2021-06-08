Дожди пока не планируют покидать Украину, щедро поливая земли каждой области.
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Погода в регионах
Несмотря на осадки, 9 июня в Украине будет довольно тепло. На Западе и Севере столбики термометров будут достигать +23...+ 26 градусов, на Юге будет +23...+ 25 градусов, на Востоке ожидают чуть более свежую погоду – +22...+24 градуса.
Дожди прогнозируют во всех областях, местами возможны грозы и даже град.
Ветер почти везде будет дуть северо-западный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако в отдельных регионах возможны шквалы – до 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха составит + 23...+ 25 градусов, ожидают дождь, местами грозы.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 9 июня:
Ужгород – + 24...+26
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 23...+25
Хмельницкий – + 23...+25
Луцк – + 24...+26
Ровно – + 24...+26
Житомир – + 23...+25
Винница – + 23...+25
Одесса – + 23...+25
Николаев – + 23...+25
Херсон – + 23...+25
Симферополь – + 23...+25
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – + 23...+25
Чернигов – + 23...+25
Сумы – + 22...+24
Полтава – + 22...+24
Днепр – + 22...+24
Запорожье – + 22...+24
Донецк – + 22...+24
Луганск – + 22...+24
Харьков – + 22...+24
Киев – + 23...+25