Дожди пока не планируют покидать Украину, щедро поливая земли каждой области.

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Погода в регионах

Несмотря на осадки, 9 июня в Украине будет довольно тепло. На Западе и Севере столбики термометров будут достигать +23...+ 26 градусов, на Юге будет +23...+ 25 градусов, на Востоке ожидают чуть более свежую погоду – +22...+24 градуса.

Дожди прогнозируют во всех областях, местами возможны грозы и даже град.

Ветер почти везде будет дуть северо-западный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако в отдельных регионах возможны шквалы – до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха составит + 23...+ 25 градусов, ожидают дождь, местами грозы.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 9 июня:

Ужгород – + 24...+26

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 23...+25

Хмельницкий – + 23...+25

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 24...+26

Житомир – + 23...+25

Винница – + 23...+25

Одесса – + 23...+25

Николаев – + 23...+25

Херсон – + 23...+25

Симферополь – + 23...+25

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – + 23...+25

Чернигов – + 23...+25

Сумы – + 22...+24

Полтава – + 22...+24

Днепр – + 22...+24

Запорожье – + 22...+24

Донецк – + 22...+24

Луганск – + 22...+24

Харьков – + 22...+24

Киев – + 23...+25



Прогноз погоды на 9 июня / Фото Укргидрометцентра