Ждать в ближайшее время резкого похолодания, в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Ждать ли сильного похолодания

Наталья Птуха рассказала, что в течение двух дней по Украине пройдет атмосферный фронт. К слову, он и принес дожди 14 сентября. Впрочем, существенные колебания температуры синоптики еще не прогнозируют.

После прохождения фронта все же ночная температура несколько снизится. Днем также будет определенное понижение до +18...+23 градусов. И только на Юге и Закарпатье остаются комфортные +24...+27,

– отметила представитель Укргидрометцентра.

Добавила, что уже с 16 сентября и дальше – 17 и 18 числа на территории нашего государства будет преобладать спокойная погода без осадков. Синоптик заметила, что определенные изменения могут быть уже после понедельника, однако более конкретные прогнозы сейчас сказать трудно.

Впрочем, в ближайшую неделю резкого похолодания еще не будет.

Никаких заморозков. Такого мы еще не прогнозируем. Ожидается довольно спокойная осенняя погода,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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