Итак, на День всех влюбленных вам понадобится зонтик или дождевик. Синоптики предупреждают о мокром снеге практически во всех регионах.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Облачная погода на Западе продержится весь день. Ночью будет идти дождь. Утром, днем и вечером без осадков. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +1…+3 градуса. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

На Севере На протяжении всего дня погода будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +2…+4 градусов. На Юге также ожидается мокрый снег и дожди. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

В Киеве Весь день будет облачным. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом, который к середине дня должен закончиться. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины 14 февраля

Киев – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3



Прогноз погоды на 14 февраля / Фото Укргидрометцентра