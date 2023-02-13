Итак, на День всех влюбленных вам понадобится зонтик или дождевик. Синоптики предупреждают о мокром снеге практически во всех регионах.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Облачная погода на Западе продержится весь день. Ночью будет идти дождь. Утром, днем и вечером без осадков. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +1…+3 градуса. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
На Севере На протяжении всего дня погода будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +2…+4 градусов. На Юге также ожидается мокрый снег и дожди. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
В Киеве Весь день будет облачным. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом, который к середине дня должен закончиться. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса.
Погода в городах Украины 14 февраля
Киев – +2...+4
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Прогноз погоды на 14 февраля / Фото Укргидрометцентра