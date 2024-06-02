И ждать ли в июне рекордной жары, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Наталья Птуха.

Узнайте также Каким будет лето 2024: аномальная жара, похолодание и затяжные дожди с градом

Будет ли сильная жара в июне

Синоптик отметила, пока нет расчетов о значительной жаре в июне. Для первой декады эксперты также не наблюдают какие-то очень значительные значения температуры.

В целом, по прогнозу специалистов, средняя месячная температура ожидается в пределах +19 – +23 градуса. В горных районах традиционно ниже, в частности, +16 – +19 градусов.

Это на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы, но не критично. Надеемся, что такой (сильной – 24 Канал) жары все же не будет. Хотя, конечно, несколько дней с высокими значениями температуры абсолютно не исключены,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, учитывая глобальные климатические изменения, сохраняется тенденция, что в этот период в широтах Украины все чаще бывают несколько дней, когда максимальные дневные температурные показатели довольно высокие.

Если говорить о климатических характеристиках, то, что было когда-то зафиксировано, то абсолютный максимум в июне у нас составлял +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Луганской, Харьковской и Херсонской местами даже +39 – +39,8,

– отметила синоптик.

В то же время подчеркнула, что речь идет не об историческом максимуме вообще за всю историю наблюдений, которые были. Это за 150 лет.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание Будет лить и на следующей неделе: как долго еще будут дожди и грозы

Будет ли похолодание