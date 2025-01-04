Так, ждать морозов и снега или тепла, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на Крещение

По прогнозу синоптиков, 6 января на Западе, Севере, Харьковщине и местами в центральных областях будет небольшой снег. Между тем на остальной территории Украины – без осадков.

Ожидается, что температура воздуха ночью будет достигать -2 – -9 градусов. Днем от -3 до +2, но в западных и южных областях +1 – +6 градусов.

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Погода на Крещение / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, 5 января в Украине без осадков. Разве что в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой снег. Кстати, уже 7 января ожидается повышение температуры на 5 – 7 градусов.