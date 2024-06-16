В то же время температура воздуха будет теплой. Местами столбики термометров будут достигать +29 градусов.

Интересно Будет ли резкое потепление в ближайшие дни

Какой будет погода 17 июня

Как сообщают синоптики, днем будет облачно с прояснениями. Так, на всей территории Украины будут наблюдаться умеренные дожди, местами с грозами. Особенно будет лить в северо-восточной части страны. Ночью же в большинстве западных, а также в Винницкой областях – без осадков.

Несмотря на обильные осадки, погода будет теплой. Так, столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов, а на Юге – до +29. Ночью температура будет достигать +13...+18 градусов, одна несколько прохладнее будет на Западе – от +10 до +15 градусов.

Ветер будет северо-западный, а на Юге и Востоке Украины – юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на Киевщине

В Киеве и области также будет лить. Так, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями, местами – с грозами. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в Киевской области будет +13...+18 градусов, а днем – от +21 до +26. В Киеве ночью будет теплее – +16...+18 градусов, а днем ожидается от +23 до +27 тепла.

Температура в городах Украины

Киев +23...+25;

Ужгород +24...+26;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +26...+28;

Николаев +27...+29;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +25...+27;

Донецк +22...+24;

Луганск +24...+26;

Харьков +23...+25.



Погода в Украине 17 июня / Карта Укргидрометцентра

Когда прекратятся дожди

Как прогнозируют синоптики, уже во вторник, 18 июня, осадков значительно уменьшится. Дожди будут идти только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Полтавщине.

Уже с 19 июня осадков не прогнозируется, а солнечная погода вернется во все области. К слову, со среды также станет и жарче. Столбики термометров поднимутся до +31 градусов почти по всей стране.