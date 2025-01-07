Синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 8 января

По прогнозу синоптиков, в среду на значительной территории Украины будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. А именно в западных, утром и днем местами и в северных, большинстве центральных и Харьковской областях.

А на Закарпатье и в Карпатах ночью прогнозируют умеренный дождь с мокрым снегом.

На остальной территории – без осадков.

В западных областях на дорогах в эти дни местами может быть гололедица.

Ветер будет южный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Столбики термометров ночью будут показывать преимущественно от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 3 – 8 выше нуля.

А на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине будет несколько теплее: ночью 2 – 7 градусов тепла, а днем 9 – 14.

Прогноз погоды на 8 января / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах