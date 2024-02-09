Кое-где на Западе, Севере и Востоке 10 февраля объявили о первом уровне опасности, то есть желтом. Там будет гололед, на дорогах – гололедица.
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Какой будет погода в регионах Украины
Погода во всех областях Украины будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют осадки. В частности:
- в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;
- в северо-восточных, ночью также в Черкасской, Киевской и Житомирской областях – снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега;
- на Юге – без осадков.
Синоптики прогнозируют ветер южных направлений, 7 – 10 метров в секунду.
Температура ночью в северной, восточной частях, на Полтавщине и Черкасщине от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (на Сумщине и Черниговщине 3 – 8 градусов мороза), на остальной территории – 3 – 8 градусов тепла. Днем в северо-восточных областях около нуля, в Киевской и Житомирской областях 1 – 6 градусов тепла, на остальной территории – 7 – 12, на Закарпатье, Юге Одесской области и в Крыму – до 16 градусов тепла,
– рассказали синоптики.
Они также отметили, что кое-где объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом. В частности:
- в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;
- ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, а также в Житомирской, Киевской и Черкасской областях – гололед, на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 10 февраля будет также облачной с прояснениями.
"Мокрый снег с переходом в дождь; ночью и утром гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду", – рассказали синоптики.
Кроме того, температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла.
В Киеве ночью 0 – 2 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса тепла,
– рассказали синоптики.
Они отметили, что ночью и утром будет гололед, на дорогах гололедица.
Опасная погода 10 февраля 2024 года / Фото Укргидрометцентра
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +9...11
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +9...11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +4...+6
- Винница – +10...+12
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +3...+5
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
Погода 10 февраля / Фото Укргидрометцентра