Кое-где на Западе, Севере и Востоке 10 февраля объявили о первом уровне опасности, то есть желтом. Там будет гололед, на дорогах – гололедица.

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Какой будет погода в регионах Украины

Погода во всех областях Украины будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют осадки. В частности:

в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;

в северо-восточных, ночью также в Черкасской, Киевской и Житомирской областях – снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега;

на Юге – без осадков.

Синоптики прогнозируют ветер южных направлений, 7 – 10 метров в секунду.

Температура ночью в северной, восточной частях, на Полтавщине и Черкасщине от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (на Сумщине и Черниговщине 3 – 8 градусов мороза), на остальной территории – 3 – 8 градусов тепла. Днем в северо-восточных областях около нуля, в Киевской и Житомирской областях 1 – 6 градусов тепла, на остальной территории – 7 – 12, на Закарпатье, Юге Одесской области и в Крыму – до 16 градусов тепла,

– рассказали синоптики.

Они также отметили, что кое-где объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом. В частности:

в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;

ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, а также в Житомирской, Киевской и Черкасской областях – гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Погода в Киевской области 10 февраля будет также облачной с прояснениями.

"Мокрый снег с переходом в дождь; ночью и утром гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду", – рассказали синоптики.

Кроме того, температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла.

В Киеве ночью 0 – 2 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса тепла,

– рассказали синоптики.

Они отметили, что ночью и утром будет гололед, на дорогах гололедица.



Опасная погода 10 февраля 2024 года / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +4...+6

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +8...+10

Запорожье – +10...+12

Донецк – +3...+5

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Погода 10 февраля / Фото Укргидрометцентра