Кое-где на Западе, Севере и Востоке 10 февраля объявили о первом уровне опасности, то есть желтом. Там будет гололед, на дорогах – гололедица.

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Какой будет погода в регионах Украины

Погода во всех областях Украины будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют осадки. В частности:

  • в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;
  • в северо-восточных, ночью также в Черкасской, Киевской и Житомирской областях – снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега;
  • на Юге – без осадков.

Синоптики прогнозируют ветер южных направлений, 7 – 10 метров в секунду.

Температура ночью в северной, восточной частях, на Полтавщине и Черкасщине от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (на Сумщине и Черниговщине 3 – 8 градусов мороза), на остальной территории – 3 – 8 градусов тепла. Днем в северо-восточных областях около нуля, в Киевской и Житомирской областях 1 – 6 градусов тепла, на остальной территории – 7 – 12, на Закарпатье, Юге Одесской области и в Крыму – до 16 градусов тепла,
– рассказали синоптики.

Они также отметили, что кое-где объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом. В частности:

  • в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;
  • ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, а также в Житомирской, Киевской и Черкасской областях – гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,
– предупредили в Укргидрометцентре.

Погода в Киевской области 10 февраля будет также облачной с прояснениями.

"Мокрый снег с переходом в дождь; ночью и утром гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду", – рассказали синоптики.

Кроме того, температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла.

В Киеве ночью 0 – 2 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса тепла,
– рассказали синоптики.

Они отметили, что ночью и утром будет гололед, на дорогах гололедица.

Непогода, погода 10 февраля 2024 года
Опасная погода 10 февраля 2024 года / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +1...+3
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +9...11
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +9...11
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1

Погода 10 февраля 2024 года

Погода 10 февраля / Фото Укргидрометцентра