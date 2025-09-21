Туман, незначительная облачность и жара до 27 градусов: прогноз погоды на 22 сентября
Погода в Украине в понедельник, 22 сентября, будет незначительно облачной. Температура по стране в основном будет теплой, информации о наличии дождя нет.
В то же время синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Лето задержится, но без дождя и тумана не обойдется: какой будет погода на выходных
Какая погода будет 22 сентября?
Синоптики сообщают, что в течение ночи и утром 22 сентября в Карпатском регионе возможен туман. В то же время осадков по Украине, согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, не прогнозируют.
Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем прогнозируют от 22 до 27 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / Карта Укргидрометцентра
К слову. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в комментарии 24 Канала сообщала, что в основном в течение осени в Украине будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
Что прогнозируют синоптики в ближайшее время?
- По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, период потепления с 20-го по 24-е сентября уже можно назвать бабьим летом. Но в Украине еще даже не наступила метеорологическая осень.
- В то же время она рассказала, что уже с 25 сентября погода в Украине начнет меняться. Антициклон будет терять свои позиции, действительно будет поступление холодного воздуха из северных широт, ожидается снижение температуры.
- Кроме вышеупомянутого, по словам синоптиков, на следующей неделе на Прикарпатье ожидается изменение погодных условий. Она может принести снег в горные регионы. Также возможно выпадение умеренных осадков в виде дождя.