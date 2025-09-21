Туман, незначна хмарність і спека до 27 градусів: прогноз погоди на 22 вересня
Погода в Україні у понеділок, 22 вересня, буде незначно хмарною. Температура по країні здебільшого буде теплою, інформації про наявність дощу немає.
Водночас синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Літо затримається, але без дощу та туману не минеться: якою буде погода на вихідних
Яка погода буде 22 вересня?
Синоптики повідомляють, що протягом ночі та вранці 22 вересня у Карпатському регіоні можливий туман. Водночас опадів по Україні, згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром інформацією, не прогнозують.
Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень прогнозують від 22 до 27 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +25...+27;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +25...+27;
- Рівне +25...+27;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +24...+26;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +24...+26;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +24...+26;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +26...+28;
- Харків +25...+27.
Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру
До слова. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у коментарі 24 Каналу повідомляла, що здебільшого протягом осені в Україні переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.
Що прогнозують синоптики найближчим часом?
За словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, період потепління з 20-го по 24-те вересня уже можна назвати бабиним літом. Але в Україні ще навіть не настала метеорологічна осінь.
Водночас вона розповіла, що уже з 25 вересня погода в Україні почне змінюватися. Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт, очікується зниження температури.
Крім вищезгаданого, за словами синоптиків, наступного тижня на Прикарпатті очікується зміна погодних умов. Вона може принести сніг у гірські регіони. Також можливе випадіння помірних опадів у вигляді дощу.