Погода в Україні у понеділок, 22 вересня, буде незначно хмарною. Температура по країні здебільшого буде теплою, інформації про наявність дощу немає.

Водночас синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 22 вересня?

Синоптики повідомляють, що протягом ночі та вранці 22 вересня у Карпатському регіоні можливий туман. Водночас опадів по Україні, згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром інформацією, не прогнозують.

Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень прогнозують від 22 до 27 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +25...+27;

Ужгород +15...+17;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +25...+27;

Рівне +25...+27;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +24...+26;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +24...+26;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +26...+28;

Харків +25...+27.



Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру

До слова. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у коментарі 24 Каналу повідомляла, що здебільшого протягом осені в Україні переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.

Що прогнозують синоптики найближчим часом?