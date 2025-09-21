Укр Рус
Туман, незначна хмарність і спека до 27 градусів: прогноз погоди на 22 вересня
21 вересня, 15:51
3

Туман, незначна хмарність і спека до 27 градусів: прогноз погоди на 22 вересня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у понеділок, 22 вересня, буде незначно хмарною. Температура по країні здебільшого буде теплою, інформації про наявність дощу немає.

Водночас синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 22 вересня?

Синоптики повідомляють, що протягом ночі та вранці 22 вересня у Карпатському регіоні можливий туман. Водночас опадів по Україні, згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром інформацією, не прогнозують.

Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень прогнозують від 22 до 27 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +25...+27;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +25...+27;
  • Рівне +25...+27;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +24...+26;
  • Миколаїв +25...+27;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +24...+26;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +24...+26;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +26...+28;
  • Харків +25...+27.


Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру

До слова. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у коментарі 24 Каналу повідомляла, що здебільшого протягом осені в Україні переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму

Що прогнозують синоптики найближчим часом?

  • За словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, період потепління з 20-го по 24-те вересня уже можна назвати бабиним літом. Але в Україні ще навіть не настала метеорологічна осінь.

  • Водночас вона розповіла, що уже з 25 вересня погода в Україні почне змінюватися. Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт, очікується зниження температури.

  • Крім вищезгаданого, за словами синоптиків, наступного тижня на Прикарпатті очікується зміна погодних умов. Вона може принести сніг у гірські регіони. Також можливе випадіння помірних опадів у вигляді дощу.