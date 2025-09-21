В то же время синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Лето задержится, но без дождя и тумана не обойдется: какой будет погода на выходных

Какая погода будет 22 сентября?

Синоптики сообщают, что в течение ночи и утром 22 сентября в Карпатском регионе возможен туман. В то же время осадков по Украине, согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, не прогнозируют.

Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем прогнозируют от 22 до 27 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +25...+27;

Ужгород +15...+17;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +25...+27;

Ровно +25...+27;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +24...+26;

Николаев +25...+27;

Херсон +24...+26;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +24...+26;

Донецк +24...+26;

Луганск +26...+28;

Харьков +25...+27.



Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / Карта Укргидрометцентра

К слову. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в комментарии 24 Канала сообщала, что в основном в течение осени в Украине будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.

Что прогнозируют синоптики в ближайшее время?