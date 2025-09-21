В то же время синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет 22 сентября?

Синоптики сообщают, что в течение ночи и утром 22 сентября в Карпатском регионе возможен туман. В то же время осадков по Украине, согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, не прогнозируют.

Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем прогнозируют от 22 до 27 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +25...+27.

Погода на 22 сентября 2025 года
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / Карта Укргидрометцентра

К слову. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в комментарии 24 Канала сообщала, что в основном в течение осени в Украине будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.

Что прогнозируют синоптики в ближайшее время?

  • По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, период потепления с 20-го по 24-е сентября уже можно назвать бабьим летом. Но в Украине еще даже не наступила метеорологическая осень.
  • В то же время она рассказала, что уже с 25 сентября погода в Украине начнет меняться. Антициклон будет терять свои позиции, действительно будет поступление холодного воздуха из северных широт, ожидается снижение температуры.
  • Кроме вышеупомянутого, по словам синоптиков, на следующей неделе на Прикарпатье ожидается изменение погодных условий. Она может принести снег в горные регионы. Также возможно выпадение умеренных осадков в виде дождя.