Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что понижение температуры ожидается уже во второй декаде августа.
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В августе возможно похолодание
Синоптик отметил, что уже во второй декаде августа ожидается перестройка атмосферных процессов.
Приведет к ощутимому снижению температуры в большинстве областей Украины, а также сильным дождям,
– рассказал Кибальчич.
Добавил, что благодаря развитию циклоничности в районе Британских островов и Скандинавского полуострова, к нам уже будет чаще поступать воздушная масса атлантического происхождения на фоне западного переноса в тропосфере.
Кроме того, после 20 августа погодные условия над Украиной и Европой в целом приобретут более динамичный характер, что будет проявляться в более частой смене барических образований (циклонов, антициклонов).
"Осадки пройдут в большинстве регионов страны, а температурный фон будет колебаться в пределах средних многолетних показателей", – подытожил синоптик.