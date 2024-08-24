В каких областях снова будет сильная жара, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Смотрите также Температура воздуха в Украине растет значительно быстрее, чем в мире: чем это грозит

Прогноз погоды

В воскресенье, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду. В юго-восточной части днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

В западных и северных областях ночью +12 – +17 градусов, днем +29 – +34, на высокогорье Карпат +25 – +30.

На остальной территории ночью +16 – +21. Днем снова сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

погода на 25 августаПогода на 25 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в больших городах

  • Киев +31 – +33
  • Ужгород +31 – +33
  • Львов +30 – +32
  • Ивано-Франковск +30 – +32
  • Тернополь +30 – +32
  • Черновцы +30 – +32
  • Хмельницкий +30 – +32
  • Луцк +30 – +32
  • Ровно +30 – +32
  • Житомир +31 – +33
  • Винница +32 – +34
  • Одесса +30 – +32
  • Николаев +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Симферополь +32 – +34
  • Кропивницкий +33 – +35
  • Черкассы +32 – +34
  • Чернигов +30 – +32
  • Сумы +31 – +33
  • Полтава +33 – +35
  • Днепр +33 – +35
  • Запорожье +34 – +36
  • Донецк +33 – +35
  • Луганск +32 – +34
  • Харьков +32 – +34