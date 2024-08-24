В каких областях снова будет сильная жара, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды

В воскресенье, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду. В юго-восточной части днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

В западных и северных областях ночью +12 – +17 градусов, днем +29 – +34, на высокогорье Карпат +25 – +30.

На остальной территории ночью +16 – +21. Днем снова сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

Погода на 25 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в больших городах