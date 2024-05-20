Так, помнить о зонтиках стоит жителям западных, а также Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. В других областях синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.
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Прогноз погоды на 21 мая
Во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют на большинстве территорий сухую и теплую погоду с переменной облачностью. Дожди будут идти только в западных и северо-восточных областях, однако дожди будут небольшими и кратковременными. Впрочем, синоптики предупреждают, что могут быть грозы.
Ветер прогнозируют южный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать +9...+14 градусов тепла. Днем 21 мая столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов тепла.
В то же время из-за потепления почти на всей территории страны синоптики предупреждают о пожарной опасности. Поэтому стоит быть крайне осторожными.
Пожарная опасность 21 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра
Погода в Киеве
Во вторник, 21 мая, в Киеве и области осадков не прогнозируют. Погода будет с переменной облачностью. Ветер, как и на остальной территории, южный, юго-восточный – 5 – 10 метров в секунду.
На Киевщине ночью будет от +9 до +14 градусов тепла, а днем – +22...+27 градусов. В столице ночью будет теплее – от +12 до +14 градусов, а днем – около +25 градусов.
Температура в разных городах Украины
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львов – +25...+27,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +25...+27,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +25...+27,
- Луцк – +25...+27,
- Ровно – +25...+27,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +25...+27,
- Одесса – +23...+25,
- Николаев – +25...+27,
- Херсон – +24...+26,
- Симферополь – +24...+26,
- Кропивницкий – +24...+26,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +23...+25,
- Полтава – +24...+26,
- Днепр – +24...+26,
- Запорожье – +24...+26,
- Донецк – +24...+26,
- Луганск – +25...+27,
- Харьков – +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 21 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра