Какой погоды ждать 1 сентября, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Будут ли дожди и грозы, передает 24 Канал.

Читайте также Где будут ливни и значительное похолодание в последнюю неделю лета

Погода на начало осени

По прогнозу Кибальчича, в последнюю неделю августа в Украине будут ветры восточной четверти, которые принесут сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.

В то же время над оккупированным Крымом ожидается развитие циклонической деятельности, благодаря чему пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура. В остальных регионах дожди маловероятны.

В субботу, 31 августа, в Украине сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей. Только в Крыму небольшие дожди и прохлада. Ночью +19 – +24 градуса, днем +30 – +35, на полуострове +25 – +30.

1 сентября по всей территории страны дождей не предвидится. Ветер восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +19 – +24 градуса, днем +30 – +35 градусов,

– отметил синоптик.

Обратите внимание Тепло еще задержится, или уже придет холод: какая будет погода в сентябре