Тепло вскоре сменится морозами и мокрым снегом: прогноз погоды на ближайшие дни

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки.

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Какую погоду ожидать?

При этом 12 ноября на юго-востоке, а 13 ноября также на юге и востоке страны пройдут значительные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+8 градусов, а днем составит +3...+10 градусов.

В пятницу, 13 ноября, в большинстве областей, кроме западных, воздух прогреется до +8...+14 градусов. Теплее всего будет в южной части страны и местами в центральных областях, где столбики термометров покажут +15...+20 градусов.

В то же время в Закарпатье и Прикарпатье в конце рабочей недели ожидается заметное похолодание: температура упадет от +10 до -3 градусов

Непогода там будет сопровождаться шквальными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду, сильным дождем и мокрым снегом.

Напомним, уже с 15 ноября по всей стране возможно похолодание. А в дальнейшем в регионах снова может постепенно потеплеть.