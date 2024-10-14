Об этом сообщает Укргидрометцентр. Поэтому, идя на улицу, стоит не забыть взять с собой зонтик, а также тепло одеться.
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Какой будет погода в Украине 15 октября
Синоптики из Укргидрометцентра рассказали, что 15 октября по всей Украине будет облачно с прояснениями. В то же время в северных, днем и в западных, восточных и Винницкой областях возможен небольшой дождь. На остальной территории будет без существенных осадков.
Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем от +7 до +12 градусов, на юге и в восточных областях от +12 до +17 градусов.
На высокогорье Карпат также метеорологи прогнозируют небольшой мокрый снег. Там температура ночью и днем может опуститься до около 0 градусов.
В Киевской области и Киеве ожидают облачность с прояснениями и небольшой дождь. Столбики термометра ночью будут колебаться от +3 до +8 градусов, а днем от +7 до +12 градусов. В Киеве ночью температура может колебаться от +6 до +8 градусов, а днем – от +10 до +12.
Ветер по всей Украине будет западный с переходом на северный. Его скорость может составлять от 5 до 10 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +10...+12
Ужгород – +10...+12
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +11...+13
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +13...+15
Харьков – +14...+16
Прогноз погоды в Украине 15 октября / Карта Укргидрометцентра