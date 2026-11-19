Погода

Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

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Непогода со шквалами охватит большинство областей

По прогнозу синоптиков, с 19 по 21 ноября ожидаются как небольшие, так и умеренные дожди. Однако уже днем в четверг на востоке и юго-востоке страны они будут значительными.

Далее, 20 ноября, местами значительные дожди пройдут уже в большинстве регионов. В этот же день синоптики предупреждают об усилении ветра, порывы которого достигнут 15 – 22 метров в секунду и обойдут стороной лишь северные области.

Несмотря на влажную и ветреную погоду, в стране сохранится плюсовая температура. Ночью показатели термометров будут колебаться в пределах +2...+8 градусов, а днем ожидается от +6 до +13 градусов.

Самую теплую погоду в этот период почувствуют южные области страны. В ночные часы столбики термометров там покажут +7...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Напомним, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе преобладать будет дождливая погода, но теплее климатической нормы.