Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду ждать 2 августа?

По данным синоптиков, в большинстве областей Украины 2 августа будет погода без осадков. Лишь на крайнем Западе страны может быть выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

В течение дня воздушные массы будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3 – 8 метров в секунду.

Также будут отличаться значения температуры между регионами. Ночью в большинстве областей ожидается +11...+16 градусов, а в дневные часы +24...+29 градусов.

На Юге и Востоке страны значения температуры будут выше, там ночью воздух остынет лишь до +16...+21 градуса, а уже дневные максимумы будут достигать +32. Самое свежее – в Карпатах. Там ночью может быть в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +17...+22.

Погода на 2 августа / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львов +26...+28,
  • Ивано-Франковск +25...+27,
  • Тернополь +26...+28,
  • Черновцы +26...+28,
  • Хмельницкий +25...+27,
  • Луцк +26...+28,
  • Ровно +26...+28,
  • Житомир +26...+28,
  • Винница +26...+28,
  • Одесса +29...+31,
  • Николаев +30...+32,
  • Херсон +29...+31,
  • Симферополь +29...+31,
  • Кропивницкий +27...+29,
  • Черкассы +25...+27,
  • Чернигов +26...+28,
  • Сумы +25...+27,
  • Полтава +26...+28,
  • Днепр +28...+30,
  • Запорожье +29...+31,
  • Донецк +29...+31,
  • Луганск +29...+31,
  • Харьков +29...+31.