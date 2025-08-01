Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду ждать 2 августа?

По данным синоптиков, в большинстве областей Украины 2 августа будет погода без осадков. Лишь на крайнем Западе страны может быть выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

В течение дня воздушные массы будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3 – 8 метров в секунду.

Также будут отличаться значения температуры между регионами. Ночью в большинстве областей ожидается +11...+16 градусов, а в дневные часы +24...+29 градусов.

На Юге и Востоке страны значения температуры будут выше, там ночью воздух остынет лишь до +16...+21 градуса, а уже дневные максимумы будут достигать +32. Самое свежее – в Карпатах. Там ночью может быть в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +17...+22.

Погода на 2 августа / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах