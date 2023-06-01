Так, непогода атакует западные области. Синоптики прогнозируют I уровень опасности.

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На западе Украины будет дождь

2 июня в западных регионах Украины прогнозируется гроза. Укргидрометцентр сообщает, что днем в западных областях местами будут шквалы 15 – 20 метров в секунду.

К тому же ожидается I уровень опасности – желтый.

Какой будет погода по всей Украине 2 июня

На территории Украины ожидается переменная облачность. Днем в западных, северных и Винницких областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха ночью будет составлять 10 – 15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов. Днем прогнозируют 23 – 28 градусов, на крайнем западе страны 19 – 24 градуса.

Кстати, в Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза.