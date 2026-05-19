Значительные дожди и грозы накроют Украину: где ждать непогоду 20 мая

В среду, 20 мая, в отдельных областях Украины ожидается осложнение погодных условий. Говорится о длительных осадках в виде дождей и грозы.

Об этом информируют областные центры по гидрометеорологии.

В каких областях ожидается ухудшение погоды 20 мая?

Осложнение погодных условий в Украине в среду, 20 мая, обусловлено дождями различной интенсивности, грозами и порывистым ветром. В некоторых регионах страны объявлен І уровень опасности (желтый).

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы.

Важно! Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В Винницкой области также прогнозируют дожди различной интенсивности, местами град. Днем синоптики предупреждают о грозах. Шквал ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями объявлен І уровень опасности.

20 мая в Черкасской области и Черкассах ожидаются значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 17 – 22 метров в секунду. В области также объявлен І уровень опасности (желтый).

На Житомирщине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Житомире ночью осадков не прогнозируют, в отличие от области. Днем в регионе возможны умеренные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью в области возможен слабый туман.

На Ивано-Франковщине прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие кратковременные дожди. Местами возможны грозы, добавляют синоптики. Ветер будет северо-западного направления, 7 – 12 метров в секунду.

На Юге Украины, в частности в Одесской области и в Николаевской области ожидаются грозы, кратковременные дожди и шквалы ветра 15 – 17 метров в секунду.

Почему сейчас в Украине бушует непогода?

Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань отметил, что атмосферные процессы над территорией страны еще не перешли на летний режим, поэтому погодные условия остаются неустойчивыми. Поэтому в Украине наблюдаются колебания температуры и периодические осадки.

В Западной Европе сейчас преобладает влияние прохладного атлантического воздуха, тогда как в Украине погодные условия определяют циклоны с южных морей, которые обеспечивают поступление влажного и теплого воздуха.

В то же время Постригань добавил, что дожди в мае важны для сельского хозяйства. По его словам, осадки наполняют запасы влаги в почве в период активного роста озимых культур. Это положительно влияет на будущий урожай.