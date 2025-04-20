Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 21 апреля
По информации синоптиков, понедельник в Украине пройдет без осадков. Кратковременные дожди с грозой ожидаются лишь местами на Юге. На всей территории в этот день будет переменная облачность.
Направления ветра, вероятно, будут меняться, он будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет составлять от 8 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до 21 – 26 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей прогнозируется +15...+20 градусов по Цельсию.
В течение суток 21 апреля на участке реки Прут Черновцы – госграницу будет повышаться уровень воды в связи с выпадением значительных осадков в горной части. Синоптики говорят, что паводки не будут нести угрозы. Также повышение уровня воды на 0,5 – 1 миллиметр ожидается на реке Днестр на направлении Нижнев – Залещики.
Также Укргидрометцентр предупреждает, что в понедельник в северных, центральных и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +25...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+24
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +17...+19;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +23...+25.